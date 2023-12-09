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Adıyaman'da sağanak sonrası ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

9 Aralık 2023 14:01 Son Güncelleme: 14:02 Abone Ol

Adıyaman'da etkili sağanak sonrası zemininde kayma oluşan ağır hasarlı bina, kontrollü şekilde yıkıldı. AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile yıkım ekipleri olay yerine sevk edildi. Bina, trafiğe kapatılan cadde üzerinde bulunuyordu.