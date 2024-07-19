Adıyaman'da Şafak Vakti Hırsızlık Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Adıyaman'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve motosiklet çalma olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. 6 adrese düzenlenen operasyonda ziynet eşyası ve uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Adıyaman'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, 10 evden hırsızlık yapıldığı ve bir motosikletin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yaklaşık 2 ay yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 ekip ve 100 personelin katılımıyla 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, ikisi kardeş 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.