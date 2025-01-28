Adıyaman'da Sadaka Kutusu Çalan Hırsız Yakalandı

Adıyaman'da bir iş yerinden sadaka kutusu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yeni Pınar Mahallesi'nde bir iş yerinden sadaka kutusu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, eşgalini tespit ederek yakaladığı şüpheli A.P'yi emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin sadaka kutusunu alması ve iş yerinden ayrılması yer alıyor.