Adıyaman'da Sabah Toz Bulutu Görüntülendi
Adıyaman'da sabah saatlerinde etkili olan toz bulutu, dronla görüntülenerek gökyüzünün tozla kaplandığı anlar kaydedildi. Vatandaşlara toz fırtınasına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Adıyaman'daki toz bulutu böyle görüntülendi
ADIYAMAN - Adıyaman'da sabahın erken saatlerinde etkili olan toz bulutu dronla görüntülendi.
Adıyaman'da toz taşınımı etkili oldu. Etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzünü adeta toz bulutu kapladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren toz bulutu dron kameralarına yansıdı.
Tozlu bulutunun bir süre daha etkili olacağı belirtilerek vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel