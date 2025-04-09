Adıyaman'da Sabah Toz Bulutu Görüntülendi

Adıyaman'daki toz bulutu böyle görüntülendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da sabahın erken saatlerinde etkili olan toz bulutu dronla görüntülendi.

Adıyaman'da toz taşınımı etkili oldu. Etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzünü adeta toz bulutu kapladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren toz bulutu dron kameralarına yansıdı.

Tozlu bulutunun bir süre daha etkili olacağı belirtilerek vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.