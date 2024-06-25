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Adıyaman'da Rüzgarın Etkisiyle Büyüyen Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adıyaman'ın Beşyol köyünde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek örtü yangınına dönüştü. İtfaiye, AFAD ve diğer kurumların ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, köylülerin de yardımıyla yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Adıyaman'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Beşyol köyünde akşam saatlerinde çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede örtü yangınına dönüştü.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve çeşitli kurumların ekipleri sevk edildi.

Yangının hızla ilerlemesi üzerine bazı vatandaşlar yetiştirdikleri hayvanları da alarak bölgeyi terk etti.

Yangın, yerleşim yerlerine kısa mesafe kala köylülerin de desteğiyle söndürüldü.

Adıyaman İtfaiye Müdürü Ali Doğan, gazetecilere, kentte rüzgarın etkili olduğunu, yangının kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına yaklaştığını belirtti.

Doğan, yaklaşık 150-200 dönümlük alanın etkilendiği yangının yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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