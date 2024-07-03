Adıyaman'da Rüzgarın Etkisiyle Büyüyen Anız Yangını Evlere Sıçramadan Söndürüldü
Adıyaman'ın Esentepe Mahallesi'nde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye, AFAD ve diğer kurumların ekipleri olay yerine sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.
Adıyaman'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü.
Esentepe Mahallesi'nde çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve çeşitli kurumların ekipleri sevk edildi.
Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan mahallenin de desteğiyle söndürüldü.
Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.