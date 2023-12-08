Adıyaman'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Adıyaman'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda av tüfeği ile kalaşnikof ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir evde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, şüpheli C.K. ile R.K'nin adresinde yaptıkları aramada, 1 kalaşnikof, 1 av tüfeği, 39 av tüfeği kartuşu ile kalaşnikof mermisi buldu. Zanlılar gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda av tüfeği ile kalaşnikof ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir evde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, şüpheli C.K. ile R.K'nin adresinde yaptıkları aramada, 1 kalaşnikof, 1 av tüfeği, 39 av tüfeği kartuşu ile kalaşnikof mermisi buldu.
Zanlılar gözaltına alındı.