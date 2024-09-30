Adıyaman'da Ruhsatsız 6 Tabanca Ele Geçirildi
Kahta ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, şüpheli kişilerin üst aramasında ruhsatsız 6 tabanca ve 30 mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler durumundan şüphelendiği Z.A.T, R.E, Y.Ö, A.K. ve Ö.F.U'yu durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 6 ruhsatsız tabancayla 30 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.