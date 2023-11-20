Adıyaman'da Roma dönemine ait 1900 yıllık oda mezarı bulundu
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kaçak kazı ihbarına giden ekipler, Roma dönemine ait 1900 yıllık oda mezarı buldu. Müze Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Tepeönü Köyü kırsalında yaptıkları çalışmada, Roma dönemine ait, 1900 yıllık olduğu değerlendirilen oda mezarı tespit edildi. Alanında tescil çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kaçak kazı ihbarına giden ekipler, Roma dönemine ait 1900 yıllık oda mezarı buldu.
Müze Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Tepeönü Köyü kırsalında yaptıkları çalışmada, Roma dönemine ait, 1900 yıllık olduğu değerlendirilen oda mezarı tespit edildi.
Alanda tescil çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.