Adıyaman'da Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezarları bulundu

Adıyaman'da kaçak kazı ihbarına giden ekipler, Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezarları buldu. Müze Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Petrol Mahallesi kırsalında yaptıkları çalışmada, Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezarı olduğunu belirledi. Başlatılan kazı çalışmasında oda mezar içerisinde tapınma alanı ve 5 mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Adıyaman'da kaçak kazı ihbarına giden ekipler, Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezarları buldu.

Müze Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Petrol Mahallesi kırsalında yaptıkları çalışmada, Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezarı olduğunu belirledi.

Başlatılan kazı çalışmasında oda mezar içerisinde tapınma alanı ve 5 mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar sonucu bölgeye gelerek oda mezarı tespit ettiklerini söyledi.

Bölgede hızlıca kazı çalışmalarına başladıklarını aktaran Alkan, şöyle devam etti:

"Müzemize gelen kaçak kazlı bildirme sonucunda bir kapı açıklığını tespit ettik. Daha sonra aldığımız izinler sonucunda burada kazı çalışmalarına başladık.

Kazıda 8 basamakla inen dromusla bir kireç taşından yapılmış oda mezarı tespit ettik. Bu mezar milattan sonra 3'üncü yüzyıl yani yaklaşık 1700 yıllık bir mezar ve önemli kişiye ve ailesine ait olduğunu düşünüyoruz."

Kazı çalışmalarının son aşamalara geldiğini kaydeden Alkan, "Bu alanda yaklaşık 25 gün kazı çalışması yaptık ve sonuna yaklaştık. Buraya tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz." dedi.