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Adıyaman'da Rehine Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Adıyaman'da Rehine Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Adıyaman'da polis ekipleri, bir petrol istasyonunda rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği gaspçıların kasiyeri rehin alması üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak operasyonu başarıyla tamamladı.

Adıyaman polis ekipleri tarafından bir petrol istasyonunda rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve özel harekat ekipleri, senaryo gereği, Sümerevler Mahallesi'nde bir petrol istasyonuna giren 2 gaspçının soygun girişiminde bulunması ve kasiyeri rehin alması üzerine harekete geçti.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaptıkları uyarılar sonrası petrol istasyonundaki 2 kişiyi teslim aldı.

Olay yerinden araçla kaçan bir kişiyi dronla takibe alan ekipler, bu kişiyi de Altınşehir Mahallesi'nde yakaladı.

Çeşitli birimlerden 100 polisin katıldığı tatbikatı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cafer Demir ile Asayiş Şube Müdürü Abdullah Özsoy da takip etti.

Vatandaşlar ise olayı gerçek sandıklarını ve çok korktuklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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