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Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

Adıyaman'da Ramazan Bayramı arifesinde il protokolü tarafından şehitlikler ziyaret edildi.

Adıyaman'da Ramazan Bayramı arifesinde il protokolü tarafından şehitlikler ziyaret edildi.

Şehitlikte Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Mmlletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.

Vali Çuhadar ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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