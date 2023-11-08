Adıyaman'da Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Köpeğini Bıçakladı

Adıyaman'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsın köpeğini bıçaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı. 13 yerinden bıçaklanan köpeğe 150 dikiş atıldı.

Edinilen bilgilere göre, Vartana Geçici Prefabrik Evlerde kalan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ü., gece geç saatlerde evinin önünde bulunan köpeğinin yanına gelerek elindeki bıçak ile köpeği bıçaklamaya başladı. M.Ü.'nün köpeğini bıçaklama anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. 13 yerinden bıçaklanan ve ölmek üzere olan köpeği fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekipleri ile Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne bildirdi.

Köpeğe 150 dikiş atıldı

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekiplerince M.Ü. gözaltına alınırken yaralı köpek ise Veteriner Müdürlüğüne bağlı ambulansla Veteriner Müdürlüğüne götürülerek tedavi altına alındı. Bıçak darbeleri sonucunda ciddi yaralanmaları bulunan köpeğe 150 adet dikiş atıldı. Veteriner Müdürü Veteriner Hekim Yusuf Işık tarafından tedavisi yapılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şahıs ise gözaltına alındı.

"Taburcu etmeden önce sahiplendirmeyi planlıyoruz"

6 aylık olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtilen köpekle ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürü Veteriner Hekim Yusuf Işık, "Adıyaman Belediyesi olarak gidip prefabrik kentten bu yaralı köpeğimizi aldık. Köpeğimiz ilk muayenesinde maalesef çok ciddi bir kan kaybı söz konusuydu. İlk muayene sonuçlarına göre 2 ile 12-13 santim arasında değişen uzunlukta ve yer yer derin ve yer yer yüzeysel bıçak yaraları vardı hayvanın. 13 Yara söz konusuydu. İlk muayenesini yaptık ve röntgenlerini hemen çektik, gerekli tetkiklerini yaptık. Röntgende her hangi bir kırık gibi bir durum söz konusu değildi. Ama bir iki noktadaki ciddi yaralar bizleri endişeye sevk etmişti açıkçası. Onunla ilgili de hemen rehabilite işlemlerini başlattık. Dikişlerini attık, gerekli antibiyotik tedavisini, tetanozunu yaptık hayvanın. İyiye gidiyor hayvanımızın durumu yürüme konusunda kendisini toparladı, kendine geldi biraz, daha iyi durumda. Dikişleri yavaş yavaş tutmaya başladı. İnşallah 4-5 güne taburcu edeceğiz. Taburcu etmeden önce sahiplendirmeyi planlıyoruz. Sahiplendirme sonrasında gerekli takiplerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hemen hemen 150 dikiş attık diye tahmin ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN