Adıyaman'da Projeye Aykırı Yapı Yıkıldı

Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, projeye aykırı şekilde inşa edilen bir yapının inşaatını durdurarak, yıkımını gerçekleştirdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, Turgut Reis Mahallesi'nde yıkım alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından kentte yürütülen yeniden inşa sürecinin sıkı denetim altında devam ettiğini söyledi.

Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için ekiplerin sahada aktif görev aldığını ifade eden Ergezen, "Kentte, imar mevzuatına aykırı yapılaşmaya kesinlikle göz yummuyoruz. Ekiplerimiz, projeye uygunluk kontrollerini titizlikle yürütüyor." dedi.

Ergezen, şunları kaydetti:

"Zemin artı dört kat olarak projelendirilen bir yapının inşaatı sırasında aykırı uygulamalara rastlandı. Bölgeye ekiplerimizle birlikte intikal ederek inşaatı durdurduk. Zemin katta yapılan betonarme kolonlar projeye uygun olmadığı için yıkımını gerçekleştirdik."