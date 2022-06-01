ADIYAMAN'DA POLİSLERDEN OKUL ÖNLERİNDE DENETİM - Haberler

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ADIYAMAN'DA POLİSLERDEN OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü okullar ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirdi.

ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü okullar ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki okulların önünde uyuşturucu madde satışı ve kullanımını önlemeye yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında okul önlerinde bekleyen kişiler ve bazı öğrencilerin çantalarında arama ve kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak Narkotik köpeği Miror tarafından arama yapıldı.Ekipler ayrıca öğrencilere uyuşturucu maddenin zararlarını anlatıp, okul önlerinde gördükleri şüpheli kişileri polise bildirmelerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adıyaman Güncel Haberler

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