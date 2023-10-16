Adıyaman'da Polis Ekipleri Motosiklet Denetimi Gerçekleştirdi
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Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde motosiklet denetimi yaptı. Denetimde 29 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi ve 10 sürücüye toplamda 53 bin 516 lira idari yaptırım uygulandı.
Adıyaman'da polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde denetim yaptı.
Asayiş ve yunus timlerinin de destek verdiği denetimde 29 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.
Denetimde belgeleri eksik veya çeşitli kusurlarından dolayı 10 sürücüye toplamda 53 bin 516 lira idari yaptırım uygulandı.
Kaynak: AA / Güncel