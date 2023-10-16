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Adıyaman'da Polis Ekipleri Motosiklet Denetimi Gerçekleştirdi

Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde motosiklet denetimi yaptı. Denetimde 29 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi ve 10 sürücüye toplamda 53 bin 516 lira idari yaptırım uygulandı.