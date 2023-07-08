Adıyaman'da polis ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi

Adıyaman'da polis ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında durumundan şüphelenilen kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Ayrıca iş yerleri de denetlendi.