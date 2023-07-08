Adıyaman'da polis ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi
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Adıyaman'da polis ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında durumundan şüphelenilen kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Ayrıca iş yerleri de denetlendi.
Adıyaman'da polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'ndeki uygulamada, durumundan şüphelendiği kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.
Trafik denetimlerinde ise bazı motosiklet ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
Ekipler, uygulama kapsamında bazı iş yerlerini de denetledi.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel