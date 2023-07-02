Adıyaman'da polis ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 146 kişi GBT kontrolü yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 5 sürücüye para cezası uygulandı ve 1 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 7 iş yeri de incelendi.