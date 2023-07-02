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Adıyaman'da polis ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi

Adıyaman'da polis ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi

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Adıyaman'da polis ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 146 kişi GBT kontrolü yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 5 sürücüye para cezası uygulandı ve 1 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 7 iş yeri de incelendi.

Adıyaman'da polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'nde yaptığı uygulamada 146 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Uygulama kapsamında herhangi bir olumsuzlukla karşılanmadı.

Trafik denetimlerinde ise 5 sürücüye 25 bin 175 lira para cezası uygulandı, 1 motosiklet trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında 7 iş yeri de incelendi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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