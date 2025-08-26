Adıyaman'da Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ihbara giden polis aracının otomobille çarpıştığı kazada 4'ü polis toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bir polis memurunun durumu ciddiyetini koruyor.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde ihbara giden ekibin içinde bulunduğu araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4'ü polis, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ihbar üzerine adrese gitmek için yola çıkan Mehmet U. idaresindeki polis aracı ile Bülent Y. idaresindeki 28 ES 471 plakalı otomobil yeni yapılan kavşakta çarpıştı. Kazada ekip aracındaki polis memurları sürücü Mehmet U. ile İsa Ö., Yunus A., Umut A. ve diğer araçtaki Müslüm Ç. yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsa Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yaralanan polislerin Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde görev yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
