Adıyaman'da PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen İ.K. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Zanlının önceki dönem Yeşil Sol Parti'den Adıyaman milletvekili adayı olduğu öğrenildi.