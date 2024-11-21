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Adıyaman'da PKK'ya Yönelik Operasyonda 1 Gözaltı

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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla D.D'yi gözaltına aldı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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