Adıyaman'da PKK'ya Operasyon: 1 Zanlı Gözaltına Alındı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde. terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Altınşehir Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla O.S'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.