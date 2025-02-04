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Adıyaman'da PKK'ya Operasyon: 1 Zanlı Gözaltına Alındı

Adıyaman'da PKK'ya Operasyon: 1 Zanlı Gözaltına Alındı
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Adıyaman'da Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenledikleri operasyonda O.S. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirildi.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde. terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Altınşehir Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla O.S'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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