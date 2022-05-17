ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU; ESKİ HDP İL BAŞKANINA GÖZALTI - Haberler

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ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU; ESKİ HDP İL BAŞKANINA GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, eski HDP İl Başkanı Mehmet V. gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, eski HDP İl Başkanı Mehmet V. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu belirlenen, 2009-2013 yıllarında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet V.'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mehmet V., 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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