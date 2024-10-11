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Adıyaman'da PKK Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltına Alındı

Adıyaman'da PKK Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltına Alındı
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Adıyaman'da, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, geçmişte üniversite öğrencilerini teröristlerle buluşturan bir zanlı gözaltına alındı. Zanlının işlemleri sürüyor.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonda, geçmiş yıllarda kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerini terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda buluşturan, teröristlerin cenazeleri için tören ve anma etkinlikleri düzenleyen, Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (Kürdi-Der) Adıyaman Şubesi kurucularından olan Ş.Y. gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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