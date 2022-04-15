Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... ADIYAMAN'da, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu saptanan 3 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda D.D., Z.Ç.D. ve A.K. gözaltına alındı. Adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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