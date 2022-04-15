Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU: 3 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... ADIYAMAN'da, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu saptanan 3 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda D.D., Z.Ç.D. ve A.K. gözaltına alındı. Adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.