Son dakika haberleri! ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU: 3 GÖZALTI

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu saptanan 3 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda D.D., Z.Ç.D. ve A.K. gözaltına alındı. Adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.