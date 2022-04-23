Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler

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Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü tüp, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü tüp, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kömürler beldeki kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü 2 büyük tüp, 5 piknik tüpü, kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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