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Adıyaman'da PKK/KCK üyesi hükümlü yakalandı

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Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK'ya üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, B.A'nın terör örgütü PKK/KCK'ya üyelik suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. Hükümlü, ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK'ya üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, B.A'nın terör örgütü PKK/KCK'ya üyelik suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Hükümlü, ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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