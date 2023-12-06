Adıyaman'da PKK/KCK üyesi hükümlü yakalandı
Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK'ya üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, B.A'nın terör örgütü PKK/KCK'ya üyelik suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. Hükümlü, ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK'ya üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, B.A'nın terör örgütü PKK/KCK'ya üyelik suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.
Hükümlü, ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.