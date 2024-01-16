Adıyaman'da PKK/KCK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon kapsamında E.Y. isimli şüpheli yakalandı ve emniyete götürüldü.
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen E.Y'nin adresine operasyon düzenlendi.
Yakalanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.