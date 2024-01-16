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Adıyaman'da PKK/KCK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

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Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon kapsamında E.Y. isimli şüpheli yakalandı ve emniyete götürüldü.

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen E.Y'nin adresine operasyon düzenlendi.

Yakalanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adıyaman PKK Terör Gözaltı Politika Güncel Haberler

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