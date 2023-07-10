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Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Güncel Haberler

Adıyaman'da yapılan operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yürüten 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda silah, tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, terör örgütü mensuplarıyla iletişim kurdukları, erzak ve lojistik destek sağladıkları ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü HTS ve PTS kayıtlarınca tespit edilen İ.K, Y.K, H.B. ile İ.Ş'nin ikametlerine operasyon düzenledi.

Polis Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle yapılan aramada, silah, tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Adıyaman PKK Güncel Haberler

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