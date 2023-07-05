Üye Girişi
Haberler
Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Adıyaman'da yapılan operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik faaliyet yürüten G.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında G.T'nin terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda G.T'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adıyaman PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title