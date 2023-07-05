Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Adıyaman'da yapılan operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik faaliyet yürüten G.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında G.T'nin terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti.
Ekipler, düzenlediği operasyonda G.T'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel