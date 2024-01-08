Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları ve sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başsavcılık koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda PKK/KCK'ya üye oldukları, 2013-2016 yılları arasında kentte meydana gelen sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettikleri iddiasıyla şüpheli Z.A, B.P. ve M.E'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.