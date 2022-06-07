Adıyaman'da PKK/KCK mühimmatı ele geçirildi - Haberler

Adıyaman'da PKK/KCK mühimmatı ele geçirildi ADIYAMAN'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik kırsal alanda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, çok sayıda gıda malzemesi ve mühimmat ele geçirildi. ADIYAMAN'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik kırsal alanda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, çok sayıda gıda malzemesi ve mühimmat ele geçirildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik kırsal alanda, İl Jandarma Komutanlığı'nca arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Kayalıklar arasına gizlenen 1 AK-47 kalaşnikof, 4 şarjör, 120 fişek, pil, elektrik kablosu, 350 kilogram gübre, elektrik kablosu, toz şeker, bulgur, pirinç, makarna, zeytinyağı, çay, çikolata, tuz, zeytin, un, tencere, çorba, deterjan, bidon ve mont ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, kırsal alanda arama- tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel Adıyaman PKK Güncel Haberler

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