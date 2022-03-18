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ADIYAMAN'DA PKK GÖZALTISI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK ile irtibatlı olduğu belirlenen K.A. gözaltına alındı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK ile irtibatlı olduğu belirlenen K.A. gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu tespit edilen K.A., jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından K.A. 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'DA PKK GÖZALTISI

ADIYAMAN'DA PKK GÖZALTISI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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