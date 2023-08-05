Adıyaman'da pide fırınında çıkan yangınında hasar oluştu
Güncel Haberler
Adıyaman'ın Besni ilçesinde pide fırınında çıkan yangın iftaiye ekiplerince söndürüldü.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde pide fırınında çıkan yangın iftaiye ekiplerince söndürüldü.
Yukarı Sarhan Mahallesi'nde M.M'ye ait pide fırınının odunluk bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükselmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. İş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel