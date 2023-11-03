Adıyaman'da Park Halindeki Otomobilin Tekeri Çalındı

Adıyaman merkezinde park halinde bulunan bir otomobilin tekeri ve jantıyla birlikte çalındı. Polis ekipleri olayı araştırıyor.

Adıyaman'da, park halindeki bir otomobilin tekeri jantıyla birlikte çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 2474 Sokak içerisinde park halinde bulunan Mehmet B'ye ait 02 FH 991 plakalı otomobilin sağ arka tekeri gece geç saatlerde kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıkan Mehmet B., durumu fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Sağ arka tekeri jantıyla birlikte çalınan otomobilde polis ekiplerince incelemelerde bulunuldu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN