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Adıyaman'da park halindeki minibüs yandı

Adıyaman'da park halindeki minibüs yandı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeyken yangın çıkan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeyken yangın çıkan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yavuz Selim Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde park halindeki 02 M 2020 plakalı minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonrası araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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