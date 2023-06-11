Adıyaman'da park halindeki minibüs yandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeyken yangın çıkan minibüs kullanılmaz hale geldi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeyken yangın çıkan minibüs kullanılmaz hale geldi.
Yavuz Selim Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde park halindeki 02 M 2020 plakalı minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonrası araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel