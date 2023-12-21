Adıyaman'da park halindeki kamyonetten akü çalınmasıyla ilgili şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da park halindeki bir kamyonetten çalınan akü ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Çalınan akü ise sahibine teslim edildi.
Adıyaman'da park halindeki kamyonetten akü çalınmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kayalık Mahallesi'nde Halit Kara'ya ait park halindeki 02 HV 553 plakalı kamyonetin aküsünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, eşkali belirlenen şüpheli Ç.Y'yi yakaladı. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Öte yandan çalınan akü ise sahibine teslim edildi.