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Adıyaman'da oyuncak içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

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Adıyaman'da oyuncak içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonunda, oyuncak ayı içerisine gizlemiş uyuşturucu bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonunda, oyuncak ayı içerisine gizlemiş uyuşturucu bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 13,78 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.E. ile M.D. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Hisarcık Gölbaşı Güncel Haberler

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