ADIYAMAN'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Adıyaman'da, seçmenler sabah erken saatlerde oy kullanmak için okullara gitti. Seçmenler burada görevlilerden aldıkları oy pusulalarıyla kabinlere girerek tercihlerini yaptı. (DHA)