Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADIYAMAN'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Güncel Haberler

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Adıyaman'da, seçmenler sabah erken saatlerde oy kullanmak için okullara gitti. Seçmenler burada görevlilerden aldıkları oy pusulalarıyla kabinlere girerek tercihlerini yaptı. (DHA)

Adıyaman Seçim Sonuçları
Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milletvekili Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title