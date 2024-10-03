Adıyaman'da Otopark Çatısı Çöktü: 2 İşçi Yaralı
Adıyaman'da bir otopark çatısının çökmesi sonucu M.Ç. ve H.T. adlı iki işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adıyaman'da, çalışma yaptıkları otopark çatısının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Bağpınar köyündeki evin otopark bölümüne çatı yapan M.Ç. ile H.T, demir aksamın çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.