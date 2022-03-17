Otomobillerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Vedat T. idaresindeki 34 BIZ 015 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 2. Çevre Yolu'nda, Emin B'nin kullandığı 42 BV 217 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.