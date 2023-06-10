Adıyaman'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Özen'in kullandığı 02 KS 455 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 25. kilometresinde Mesut Yılmaz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücü yaralandı, eşi Emine Özen hayatını kaybetti.
Yaralı, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktör sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel