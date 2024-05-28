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Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı

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Zeynep A. idaresindeki 02 HZ 606 plakalı otomobil, Kübra A. idaresindeki 02 AAT 475 plakalı motosikletle Petrol Caddesi'nde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı

Zeynep A. idaresindeki 02 HZ 606 plakalı otomobil, Kübra A. idaresindeki 02 AAT 475 plakalı motosikletle Petrol Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücü ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Adıyaman Trafik Kazaları Güncel Haberler

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