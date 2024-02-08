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Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

M.F.T. idaresindeki 02 AEF 740 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı üzerinde B.N.G. yönetimindeki 06 CGF 437 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Bulvarı Adıyaman Yaralanma Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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