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Adıyaman'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Adıyaman'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Atatürk Bulvarı'nda bisikletiyle ilerleyen Z.Y, A.B. idaresindeki 33 DZD 47 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Atatürk Bulvarı Adıyaman Güncel Haberler

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