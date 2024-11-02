Adıyaman'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi: 5 Yaralı
Adıyaman-Kahta kara yolunda bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki 35 AD 8735 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu fuar alanı kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.