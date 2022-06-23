Otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da otomobilin LPG tankına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, LPG tankına gizlenmiş 50,90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.G. ile E.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, otomobil sürücüsü E.K'ye uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 9 bin 837 lira idari para cezası kesildi, otomobil ise trafikten men edildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Güncel Haberler

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