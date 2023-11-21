Adıyaman'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda otomobilin çarptığı Abdullah Altunsoy, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Altunsoy'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Atatürk Bulvarı'nda 17 Kasım'da otomobilin çarptığı Abdullah Altunsoy, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Altunsoy'un cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
A.Ç. idaresindeki 02 AR 013 plakalı otomobil, 17 Kasım'da Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Altunsoy'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Altunsoy, hastanede tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: AA / Güncel