Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Ç. idaresindeki 02 AR 013 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Abdullah A.'ya çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Abdullah A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı Abdullah A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN