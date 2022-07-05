Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Sert'e (75) çarparak olay yerinden kaçtı.
Kazada yaralanan Sert, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel